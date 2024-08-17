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Калмыков Владимир Михайлович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1880 ст.

Отец: Калмыков Михаил Терентьевич

Мать: Калмыкова Степанида Назаровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
кто-то получил свидетельство о рождении за 1878, видимо, за этого Владимира приняли умершего во младенчестве брата с таким же именем
Восприемник
02.05.1898 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/141
Бракосочетание
24.01.1900 ст.

Жена: Калмыкова Анна Игнатьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/140
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.

Сын: Калмыков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Игнатьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Смерть
Неизвестно

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