Калмыков Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1880 ст.
кто-то получил свидетельство о рождении за 1878, видимо, за этого Владимира приняли умершего во младенчестве брата с таким же именем
Восприемник
02.05.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/141
Бракосочетание
24.01.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/140
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.
Сын: Калмыков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Игнатьевна
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Смерть
Неизвестно