Калмыкова (Манаева) Степанида Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Манаев Назар Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валикова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
Восприемник
28.06.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/103
Восприемник
09.11.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/67
Бракосочетание
28.01.1870 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebdf9b6d-fb7d-4563-ae14-780b47e34061/124
Бракосочетание
28.01.1870 ст.
Восприемник
24.02.1870 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebdf9b6d-fb7d-4563-ae14-780b47e34061/116
Восприемник
27.09.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/9
Рождение ребёнка
17.05.1875 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/77
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.
Дочь: Арзина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/106
Рождение ребёнка
04.07.1880 ст.
Дочь: Пожиткова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/88
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.
Сын: Калмыков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
кто-то получил свидетельство о рождении за 1878, видимо, за этого Владимира приняли умершего во младенчестве брата с таким же именем
Рождение ребёнка
18.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/114
Рождение ребёнка
22.01.1884 ст.
Сын: Калмыков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/108
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.
Сын: Калмыков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/114
Рождение ребёнка
23.07.1890 ст.
Сын: Калмыков Борис Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/140
Смерть
Неизвестно