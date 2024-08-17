Калмыкова (Манаева) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Манаева) Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1900 ст.

Муж: Калмыков Владимир Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/140
Восприемник
22.08.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/128
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.

Сын: Калмыков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Калмыков Владимир Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Смерть
Неизвестно

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