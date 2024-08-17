Калмыкова (Манаева) Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/140
Восприемник
22.08.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/128
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.
Сын: Калмыков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Калмыков Владимир Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Смерть
Неизвестно