Махонина (Прохватилов) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1939
Дата смерти29.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939
Отец: Прохватилов Михаил
Мать: Прохватилова Прасковья
Рождение ребёнка
20.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махонин Иван
Рождение ребёнка
12.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махонин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махонин Иван
Смерть
29.07.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно