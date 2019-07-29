Махонина (Прохватилов) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина (Прохватилов) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1939

Дата смерти

29.07.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939

Отец: Прохватилов Михаил

Мать: Прохватилова Прасковья

Рождение ребёнка
20.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махонин Иван

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махонин Иван

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Иван

Смерть
29.07.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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