Махонин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1937

Дата смерти

14.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махонина Нина

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махонина Нина

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонина Нина

Смерть
14.10.2020
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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