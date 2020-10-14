Махонин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1937
Дата смерти14.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махонина Нина
Рождение ребёнка
12.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махонина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махонина Нина
Смерть
14.10.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно