Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович
Смерть
После 1763