Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Зиновий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Шихов Фукул Зиновьевич

Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Фёдор Зиновьевич

Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Шихов Зиновий Иванович

Смерть
После 1763

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