Шихов Зиновий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Шихов Иван .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна
Смерть
После 1761