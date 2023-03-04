Шихов Зиновий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Зиновий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1761

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Шихов Иван .

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Шихов Фукул Зиновьевич

Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Фёдор Зиновьевич

Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Шихова (Воробьёва) Параскева Тимофеевна

Смерть
После 1761

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