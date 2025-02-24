Холкина (Чечевкина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1946
Дата смерти10.06.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946
Отец: Чечевкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холкин Владимир
Рождение ребёнка
27.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холкин Владимир
Рождение ребёнка
02.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холкин Владимир
Смерть
10.06.1989
Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Причина смерти: несчастный случай - действие технического электричества
Похороны
Неизвестно
Дербышенское кладбище, уч. 2, ряд 1, ИН 237