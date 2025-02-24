Холкина (Чечевкина) Нина 08.12.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холкина (Чечевкина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1946

Дата смерти

10.06.1989

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946

Отец: Чечевкин Анатолий

Мать: Чечевкина (Замаруева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холкин Владимир

Рождение ребёнка
27.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холкин Владимир

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холкин Владимир

Смерть
10.06.1989
Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Причина смерти: несчастный случай - действие технического электричества
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Дербышенское кладбище, уч. 2, ряд 1, ИН 237

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