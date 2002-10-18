Холкин Владимир 17.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холкин Владимир

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.01.1948

Дата смерти

18.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1948

Отец: Холкин Виктор

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холкина (Чечевкина) Нина

Вступление в партию
Неизвестно
Politics
Рождение ребёнка
27.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холкина (Чечевкина) Нина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Специализация - телевизионная техника и радиорелейная связь. Был хорошист. | Казанский электротехникум Министерства связи СССР
Рождение ребёнка
02.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холкина (Чечевкина) Нина

Смерть
18.10.2002

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