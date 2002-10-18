Холкин Владимир
Место рождения
Дата рождения17.01.1948
Дата смерти18.10.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1948
Отец: Холкин Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холкина (Чечевкина) Нина
Вступление в партию
Неизвестно
Politics
Рождение ребёнка
27.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холкина (Чечевкина) Нина
Образование
1973
Специализация - телевизионная техника и радиорелейная связь. Был хорошист. | Казанский электротехникум Министерства связи СССР
Рождение ребёнка
02.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холкина (Чечевкина) Нина
Смерть
18.10.2002