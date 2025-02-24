Чечевкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1925
Отец: Чечевкин Григорий
Мать: Чечевкин Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
токарь 7-го разряда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1946
Дочь: Холкина (Чечевкина) Нина
Мать ребёнка: Чечевкина (Замаруева) Ольга
Рождение ребёнка
30.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечевкина (Замаруева) Ольга
Смерть
Неизвестно