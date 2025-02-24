Чечевкин Анатолий 09.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чечевкин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1925

Отец: Чечевкин Григорий

Мать: Чечевкин Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
токарь 7-го разряда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечевкина (Замаруева) Ольга

Рождение ребёнка
08.12.1946

Дочь: Холкина (Чечевкина) Нина

Мать ребёнка: Чечевкина (Замаруева) Ольга

Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечевкина (Замаруева) Ольга

Смерть
Неизвестно

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