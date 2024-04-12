Арефьев Прокофий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Прокофий Герасимович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Арефьев Герасим Леонов

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Арефьев Григорий Прокопьев

Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Арефьев Стефан Прокопьев

Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Авдотья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1756
Ржев, город Ржев, Тверская область
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