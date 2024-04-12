Арефьев Прокофий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Арефьев Герасим Леонов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Арефьев Григорий Прокопьев
Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756