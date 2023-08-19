Арефьева Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Авдотья Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Арефьев Григорий Прокопьев

Отец ребёнка: Арефьев Прокофий Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Арефьев Стефан Прокопьев

Отец ребёнка: Арефьев Прокофий Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Прокофий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
поповская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно