Арефьева Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Арефьев Григорий Прокопьев
Отец ребёнка: Арефьев Прокофий Герасимович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Арефьев Прокофий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно