Данскова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дансков Филипп
Отец ребёнка: Дансков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дансков Яков
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дансков Кирилл
Отец ребёнка: Дансков Яков
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно