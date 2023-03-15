Данскова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данскова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дансков Филипп

Отец ребёнка: Дансков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дансков Яков

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дансков Кирилл

Отец ребёнка: Дансков Яков

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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