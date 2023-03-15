Дансков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДансков Яков

Дансков Яков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Дансков Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дансков Кирилл

Мать ребёнка: Данскова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дансков Филипп

Мать ребёнка: Данскова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данскова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close