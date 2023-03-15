Дансков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Дансков Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дансков Кирилл
Мать ребёнка: Данскова ?
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дансков Филипп
Мать ребёнка: Данскова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данскова ?
Смерть
Неизвестно