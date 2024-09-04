Алгазина Акулина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Алгазина) Фёкла Антоновна
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Алгазина) Федора Антоновна
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Алгазина) Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Алгазина) Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович
Смерть
Неизвестно