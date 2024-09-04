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Алгазина Акулина Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Антон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Алгазина) Фёкла Антоновна

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Алгазина) Федора Антоновна

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алгазин Кузма Антонович

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Алгазин Кирила Антонович

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Алгазина) Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Алгазина) Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Алгазин Антон Петрович

Смерть
Неизвестно

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