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Алгазин Ефим Антонович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1786

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Алгазин Антон Петрович

Мать: Алгазина Акулина Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Алгазина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алгазин Михей Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Алгазин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алгазин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Алгазин Данило Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья

Смерть
1845

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