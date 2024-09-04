Алгазин Ефим Антонович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1786
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Алгазина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья
Смерть
1845