Еремеева Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Еремеев Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
23.08.1840 ст.
Дочь: Еремеева Васса Максимовна
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.
Сын: Еремеев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.
Дочь: Смирнова (Еремеева) Фёкла Максимовна
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Рождение ребёнка
20.04.1853 ст.
Сын: Еремеев Василий Максимович
Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич
Смерть
Неизвестно