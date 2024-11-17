Еремеева Екатерина Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремеева Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Максим Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Еремеев Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1840 ст.

Дочь: Еремеева Васса Максимовна

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.

Сын: Еремеев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.

Сын: Еремеев Илья Максимович

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.

Дочь: Смирнова (Еремеева) Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1853 ст.

Сын: Еремеев Василий Максимович

Отец ребёнка: Еремеев Максим Еремеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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