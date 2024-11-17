Еремеев Тимофей Максимович Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремеев Тимофей Максимович

Место рождения

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

12.05.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Жена

Дети

Около 1863 г.р.
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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Еремеев Максим Еремеевич

Мать: Еремеева Екатерина Карповна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Еремеев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Еремеева Елизавета Константиновна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1870 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Елизавета Константиновна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Елизавета Константиновна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Елизавета Константиновна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
12.05.1889 ст.
Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Похороны
14.05.1889 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область

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