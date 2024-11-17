Еремеев Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти12.05.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Еремеев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Еремеева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
06.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1876 ст.
Смерть
12.05.1889 ст.
Похороны
14.05.1889 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область