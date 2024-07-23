Заика Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1895
Дата смерти13.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лисица Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
12.02.1927
Дочь: Лебедева Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
06.05.1928
Сын: Заика Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
12.04.1933
Дочь: Ветошкина Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Рождение ребёнка
02.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович
Смерть
13.07.1986