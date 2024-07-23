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Заика Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1895

Дата смерти

13.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Заика Сафрон Игнатьевич

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лисица Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
12.02.1927

Дочь: Лебедева Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
06.05.1928

Сын: Заика Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
12.04.1933

Дочь: Ветошкина Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Рождение ребёнка
02.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заика Игнат Потапович

Смерть
13.07.1986

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