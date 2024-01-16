Лисица (Заика) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Заика Игнат Потапович
Мать: Заика Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисица Петр
Рождение ребёнка
05.?.1942
Дочь: Гриневич Любовь Петровна
Отец ребёнка: Лисица Петр
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисица Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисица Петр
Смерть
Неизвестно