Лисица (Заика) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица (Заика) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Заика Игнат Потапович

Мать: Заика Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисица Петр

Рождение ребёнка
05.?.1942

Дочь: Гриневич Любовь Петровна

Отец ребёнка: Лисица Петр

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисица Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Петр

Смерть
Неизвестно
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