Лисица Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1919

Дата смерти

24.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.?.1942

Дочь: Гриневич Любовь Петровна

Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна

Смерть
24.10.1991

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