Лисица Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1919
Дата смерти24.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.?.1942
Дочь: Гриневич Любовь Петровна
Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисица Евдокия Игнатьевна
Смерть
24.10.1991