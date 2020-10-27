Ветошкина (Заика) Валентина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1933
Дата смерти27.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933
Отец: Заика Игнат Потапович
Мать: Заика Пелагея
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ветошкин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Ветошкин Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2020
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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