Ветошкина (Заика) Валентина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Заика) Валентина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1933

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

1952 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933

Отец: Заика Игнат Потапович

Мать: Заика Пелагея

Рождение ребёнка
1952

Сын: Ветошкин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Ветошкин Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2020
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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