Хазиева Минзада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукманова (Хазиева) Фатима
Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хазиева) Накия
Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Каримова (Хазиева) Минзифа
Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин