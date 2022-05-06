Хазиева Минзада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиева Минзада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукманова (Хазиева) Фатима

Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хазиева) Накия

Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин

Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Каримова (Хазиева) Минзифа

Отец ребёнка: Хазиев Миназтдин

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