Хазиев Миназтдин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Каримова Минзифа
Мать ребёнка: Хазиева Минзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукманова Фатима
Мать ребёнка: Хазиева Минзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Накия
Мать ребёнка: Хазиева Минзада
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне