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Хазиев Миназтдин

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Место рождения

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Каримова Минзифа

Мать ребёнка: Хазиева Минзада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукманова Фатима

Мать ребёнка: Хазиева Минзада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Накия

Мать ребёнка: Хазиева Минзада

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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