Собанина (Митьковских) (Митьковских) Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти01.06.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Митьковских Иван
Бракосочетание
09.05.1811
Рождение ребёнка
25.01.1813
Дочь: Ксения Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
21.02.1814
Сын: Собанин Прокопий Савватиев
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
05.06.1816
Дочь: Акилина Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
07.09.1817
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
03.05.1820
Дочь: Мавра Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
20.06.1822
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
20.06.1822
Дочь: Агрипина Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
20.08.1824
Сын: Собанин Александр Савватиев
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Смерть
01.06.1826