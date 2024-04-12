Собанина (Митьковских) (Митьковских) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Митьковских) (Митьковских) Феодосия Иванова

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

01.06.1826

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Митьковских Иван

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.05.1811

Муж: Собанин Савватий Яковлев

Рождение ребёнка
25.01.1813

Дочь: Ксения Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1814

Сын: Собанин Прокопий Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1816

Дочь: Акилина Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1817

Сын: Собанин Архипп Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1820

Дочь: Мавра Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1822

Сын: Собанин Иоанн Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1822

Дочь: Агрипина Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1824

Сын: Собанин Александр Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.06.1826
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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