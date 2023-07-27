Собанин Савватий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанин Савватий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

10.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Собанин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1811

Жена: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
25.01.1813

Дочь: Ксения Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1814

Сын: Собанин Прокопий Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1816

Дочь: Акилина Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1817

Сын: Собанин Архипп Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1820

Дочь: Мавра Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1822

Сын: Собанин Иоанн Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1822

Дочь: Агрипина Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1824

Сын: Собанин Александр Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1830

Сын: Собанин Козма Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1832

Сын: Собанин Сергий Савватиев

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1835

Дочь: Евфимия Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837

Сын: Собанин Мефодий Мавватиев

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1838

Сын: Собанин Филипп Саватиев

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1840

Дочь: Фекла Савватиева

Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Смерть
10.04.1851
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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