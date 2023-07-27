Собанин Савватий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти10.04.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Собанин Яков
Дочь: Ксения Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Сын: Собанин Прокопий Савватиев
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Дочь: Акилина Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Дочь: Мавра Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Дочь: Агрипина Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Сын: Собанин Александр Савватиев
Мать ребёнка: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Дочь: Евфимия Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Сын: Собанин Мефодий Мавватиев
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Дочь: Фекла Савватиева
Мать ребёнка: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева