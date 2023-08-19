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Собанин Прокопий Савватиев

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.02.1814

Дата смерти

09.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1814

Отец: Собанин Савватий Яковлев

Мать: Собанина (митьковских) Феодосия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1839

Жена: Собанина Агафия Антонова

Рождение ребёнка
13.03.1840

Дочь: Хариесса Прокопиева

Мать ребёнка: Собанина Агафия Антонова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
09.02.1844
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1844

Сын: Собанин Феодосий Прокопиев

Мать ребёнка: Собанина Агафия Антонова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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