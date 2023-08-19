Собанин Прокопий Савватиев
Место рождения
Дата рождения21.02.1814
Дата смерти09.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1814
Бракосочетание
09.01.1839
Жена: Собанина Агафия Антонова
Рождение ребёнка
13.03.1840
Дочь: Хариесса Прокопиева
Мать ребёнка: Собанина Агафия Антонова
Смерть
09.02.1844
Рождение ребёнка
04.05.1844
Сын: Собанин Феодосий Прокопиев
Мать ребёнка: Собанина Агафия Антонова