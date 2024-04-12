Собанина (Мосеева) (Мосеева) Устинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Мосеева) (Мосеева) Устинья Тимофеева

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Место рождения

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Мосеев Тимофей Андреев

Мать: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1830

Сын: Собанин Козма Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1832

Сын: Собанин Сергий Савватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1835

Дочь: Евфимия Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837

Сын: Собанин Мефодий Мавватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1838

Сын: Собанин Филипп Саватиев

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1840

Дочь: Фекла Савватиева

Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собанин Савватий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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