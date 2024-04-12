Собанина (Мосеева) (Мосеева) Устинья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Мосеев Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1830
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1832
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
04.06.1835
Дочь: Евфимия Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837
Сын: Собанин Мефодий Мавватиев
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
14.11.1838
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Рождение ребёнка
05.06.1840
Дочь: Фекла Савватиева
Отец ребёнка: Собанин Савватий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно