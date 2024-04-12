Мосеев Тимофей Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1781
Отец: Мосеев Андрей
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Мосеев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матушкина Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Турухина - Трусихина Ирина Тимофеева
Смерть
Неизвестно