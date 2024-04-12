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Мосеев Тимофей Андреев

Место рождения

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Мосеев Андрей

Мать: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Собанина (мосеева) Устинья Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Мосеев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Мосеев Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матушкина Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Турухина - Трусихина Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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