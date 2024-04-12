Турухина - Трусихина (Мосеева) Ирина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Мосеев Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
06.02.1840
Сын: Турухин - Трусихин Лука Яковлев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
06.02.1840
Сын: Турухин - Трусихин Парфений Яковлев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно