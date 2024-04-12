Турухина - Трусихина (Мосеева) Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Мосеева) Ирина Тимофеева

Место рождения

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Мосеев Тимофей Андреев

Мать: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1840

Сын: Турухин - Трусихин Лука Яковлев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1840

Сын: Турухин - Трусихин Парфений Яковлев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Смерть
Неизвестно
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