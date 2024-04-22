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Ходаков Иван Иванович

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ходаков Иван Федорович

Мать: Ходакова Марфа

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ивановна(большая)

Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1848

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна

Рождение ребёнка
02.06.1853

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Федосья Власовна

Смерть
Неизвестно
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