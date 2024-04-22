Ходаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ходаков Иван Федорович
Мать: Ходакова Марфа
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ивановна(большая)
Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна
Рождение ребёнка
15.01.1848
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна
Рождение ребёнка
02.06.1853
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Ходакова Федосья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно