Ходакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ходаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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