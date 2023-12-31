Ходакова Федосья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ивановна(большая)
Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1848
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1853
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно