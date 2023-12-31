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Ходакова Федосья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ивановна(большая)

Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ходаков Трофим Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1848

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1853

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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