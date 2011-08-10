Сотников Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Леонид Дмитриевич

Сотников Леонид Дмитриевич

avatar

Место рождения

Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.12.1931

Дата смерти

10.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1931

Отец: не указан

Мать: Сотникова (Александрова) Параскова Александровна

Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова Надежда Николаевна

Смерть
10.08.2011
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
79 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.