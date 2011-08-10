Сотников Леонид Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1931
Дата смерти10.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1931
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
12.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотникова Надежда Николаевна
Смерть
10.08.2011
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
79 лет