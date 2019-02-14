Сотникова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

14.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сотников Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сотников Леонид Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Леонид Дмитриевич

Смерть
14.02.2019
84 года
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