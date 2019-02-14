Сотникова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти14.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сотников Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сотников Леонид Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2019
84 года