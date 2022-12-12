Сотникова (Александрова) Параскова Александровна
Место рождения
Дата рождения26.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896
крестный Михаил Никонов, крестная Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1926
Сын: Сотников Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Чувашское Шапкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1931
Сын: Сотников Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно