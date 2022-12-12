Сотникова (Александрова) Параскова Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Александрова) Параскова Александровна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Михаил Никонов, крестная Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1926

Сын: Сотников Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Чувашское Шапкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1931

Сын: Сотников Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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