Васильчиков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильчикова) Людмила
Мать ребёнка: Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1921
Сын: Васильчиков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно