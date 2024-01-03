Васильчиков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчиков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильчикова) Людмила

Мать ребёнка: Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична

Рождение ребёнка
02.06.1921

Сын: Васильчиков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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