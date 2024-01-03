Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильчикова) Людмила

Отец ребёнка: Васильчиков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Владимир

Рождение ребёнка
02.06.1921

Сын: Васильчиков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Васильчиков Владимир

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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