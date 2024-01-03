Ивацык (Ивацык) Надежда Фоминична
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильчикова) Людмила
Отец ребёнка: Васильчиков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильчиков Владимир
Рождение ребёнка
02.06.1921
Сын: Васильчиков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Васильчиков Владимир
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно