Леденев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденев Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1925

Сын: Леденёв Иван Федорович

Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна

Смерть
?.02.1980
Лермонтов, город Лермонтов, Ставропольский край
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