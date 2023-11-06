Леденев Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1925
Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Леденева Дарья Ивановна
Смерть
?.02.1980
Лермонтов, город Лермонтов, Ставропольский край