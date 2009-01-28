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Леденёв Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1925

Дата смерти

28.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925

Отец: Леденев Федор Николаевич

Мать: Леденева Дарья Ивановна

Бракосочетание
02.09.1951

Жена: Леденёва Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1952

Дочь: Захарова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Леденёва Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1956

Дочь: Леденёва Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Леденёва Раиса Николаевна

Смерть
28.01.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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