Леденёв Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1925
Дата смерти28.01.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925
Отец: Леденев Федор Николаевич
Мать: Леденева Дарья Ивановна
Бракосочетание
02.09.1951
Рождение ребёнка
23.06.1952
Дочь: Захарова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Леденёва Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1956
Дочь: Леденёва Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Леденёва Раиса Николаевна
Смерть
28.01.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург