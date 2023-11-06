Леденева (Сазонова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденева (Сазонова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1925

Сын: Леденёв Иван Федорович

Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.1960

Сын: Леденев Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Леденев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич

Смерть
07.09.1978
Ново-Троицкая Изобильненский район Ставропольский край
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