Леденева (Сазонова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1925
Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1960
Сын: Леденев Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Леденев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Леденев Федор Николаевич
Смерть
07.09.1978
Ново-Троицкая Изобильненский район Ставропольский край