Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Сын: Шалабанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Львович
Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.
Сын: Шалабанов Нкиолай Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Львович
Смерть
Неизвестно