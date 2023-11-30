Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.10.1909 ст.

Муж: Шалабанов Александр Львович

Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Сын: Шалабанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Львович

Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.

Сын: Шалабанов Нкиолай Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Львович

Смерть
Неизвестно

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