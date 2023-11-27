Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Назарий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Варнава Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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