Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Назарий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Варнава Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно