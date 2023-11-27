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Назарий Андреевич
Назарий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Андрей Петрович
1809 г.р.
Мать
Марфа Алексеевна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Андрей Петрович
Мать:
Марфа Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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