Шаманина (Малышева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
02.06.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1871 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Шаманин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.04.1877 ст.
Дочь: Павла Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.09.1884 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич
Смерть
Неизвестно