Шаманина (Малышева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Малышева) Анна Петровна

Шаманина (Малышева) Анна Петровна

Место рождения

Залужье, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Залужье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
02.06.1869 ст.

Муж: Шаманин Ефим Прокопьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1871 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Шаманин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.04.1877 ст.

Дочь: Павла Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.

Сын: Шаманин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1884 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Шаманин Ефим Прокопьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close