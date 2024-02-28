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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Залужской Усть-Вельской волости Вельского уезда Арсения и Ивана Булатовых, Бедина, Якова и Трофима Малышевых по делу о неправильной разверстк Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Залужской Усть-Вельской волости Малышева на постановление земского начальника 3 участка на неправильный раздел его с братом Александром. 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2305Залужская, д. удел.при р. Ваге.3936123955Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3131ЗалужскоеСудромское.Судромский-Ильинскийбывшие удельные3837248170