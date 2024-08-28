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Хомутов Григорий Спиридонович

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1809 ст.

Отец: Хомутов Спиридон Евсеевич

Мать: Ирина Филиповна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-DX32?i=2&wc=QPG2-S6S%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432342&cc=1931806
Бракосочетание
19.05.1830

Жена: Евфимия Макаровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-D2WL?i=21&wc=QPG2-SCH%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442395&cc=1931806
Рождение ребёнка
06.04.1831 ст.

Сын: Хомутов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евфимия Макаровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-34X?i=4&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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