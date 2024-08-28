Хомутов Григорий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения13.11.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.11.1809 ст.
Отец: Хомутов Спиридон Евсеевич
Мать: Ирина Филиповна
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Бракосочетание
19.05.1830
Жена: Евфимия Макаровна
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Рождение ребёнка
06.04.1831 ст.
Сын: Хомутов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евфимия Макаровна
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Смерть
Неизвестно