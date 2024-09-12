Ирина Филиповна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти06.06.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
дата вычислена
Бракосочетание
08.11.1806 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-8FXT?i=4&wc=QP8N-LXX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045183&cc=1931806
Рождение ребёнка
19.07.1808 ст.
Сын: Хомутов Борис Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-882R?i=259&wc=QPCS-KD9%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1590045453&cc=1931806
Рождение ребёнка
13.11.1809 ст.
Сын: Хомутов Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-DX32?i=2&wc=QPG2-S6S%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432342&cc=1931806
Рождение ребёнка
27.09.1813 ст.
Сын: Хомутов Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
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Рождение ребёнка
1815
Сын: Хомутов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
дата вычислена
Рождение ребёнка
28.06.1818 ст.
Сын: Филипп Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-XWG1?i=2&wc=QPDP-L2C%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045270&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.01.1821 ст.
Сын: Хомутов Максим Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-X71S?i=2&wc=QPJL-YWN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432751&cc=1931806
Рождение ребёнка
27.01.1823 ст.
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-ZHX9?i=2&wc=QP8N-2BS%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045317&cc=1931806
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хомутов Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
дата вычислена
Рождение ребёнка
05.02.1831 ст.
Сын: Хомутов Архип Спиридонович
Отец ребёнка: Хомутов Спиридон Евсеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-39P?i=3&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Смерть
06.06.1854 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7D1H?i=56&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806