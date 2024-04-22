Ерегина (Князева) Параскева Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Рождение
Около 1859
Отец: Князев Лукьян Васильевич
Бракосочетание
10.04.1877 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#373 Свидетели: по жениху: д.Тевигино Иван и Яков Владимировы Ерегины по невесте: д.Свертнево Григорий Петрович Рыжов, Прохор Дементьевич... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
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Рождение ребёнка
24.06.1882
Дочь: Ерегина Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.
Сын: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
запись №13 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#244
Рождение ребёнка
13.11.1891 ст.
Дочь: Голубева Манефа Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Запись № 30 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#102
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Малютина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Тимофеевна
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно