Ерегина (Князева) Параскева Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Князева) Параскева Лукьяновна

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Ерегин Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Ерегин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
Около 1859

Отец: Князев Лукьян Васильевич

Мать: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.04.1877 ст.

Муж: Ерегин Тимофей Семенович

Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#373 Свидетели: по жениху: д.Тевигино Иван и Яков Владимировы Ерегины по невесте: д.Свертнево Григорий Петрович Рыжов, Прохор Дементьевич... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1882

Дочь: Ерегина Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.

Сын: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
запись №13 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#244
Рождение ребёнка
13.11.1891 ст.

Дочь: Голубева Манефа Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 30 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#102
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Малютина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Тимофеевна

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно
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