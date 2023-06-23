Родионов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Инга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1969

Сын: Родионов Александр Александрович

Мать ребёнка: Родионова Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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